林志穎將合體「韓哥」姜成鎬！台北市區飆速　真相曝光

「Wonder Charge 2025台北國際汽車嘉年華」今（2）日宣布將在6月6日起於臺北市信義計畫區盛大展開，其中國際級指標賽車運動盛事「世界電動方程式賽車Showrun」首度降臨台灣，以「玩命關頭」系列飾演人氣角色「韓哥」的姜成鎬確定來台擔任活動大使，而長期喜愛賽車運動的巨星男神林志穎也榮膺賽車大使，兩人將會在活動上合體現身。

「韓哥」姜成鎬確定將在6月初抵台參加Wonder Charge 2025台北國際汽車嘉年華，一直以來熱愛賽車的韓哥，一口答應擔任活動大使，並向台灣粉絲喊話：「很興奮地要宣布Wonder Charge 2025台北國際汽車嘉年華將在今年夏天登場，這個活動將是亞洲最大的汽車嘉年華會，結合Formula E電動方程式Showrun、主題車遊行、現場音樂演出，一起加入6月6日起舉行的Wonder Charge 2025台北國際汽車嘉年華，在一個美麗的城市—台北，我們到時候見！」

而熱愛賽車運動形象深植人心的巨星男神林志穎將擔任Wonder Charge 2025台北國際汽車嘉年華會「賽車大使」，作為賽車代表他非常開心的表示：「很興奮又期待，台北很少能夠跟車有關的大型國際賽車表演，真的很特別！」

身為一個從小熱愛速度、也親身參與過賽車運動的人，林志穎樂見Formula E近年來的發展，他認為Formula E有很多優點，「主要是因為音量比較小、很合適在市中心比賽，又可以結合城市的特色、永續發展的理念」。直呼Formula E Showrun是將電動科技與賽車完美結合的頂尖舞台，接下來他將在Wonder Charge 2025一系列的活動中現身。

Wonder Charge 2025台北國際汽車嘉年華結合賽車運動演出、環保科技、時尚潮流及流行音樂，將在6月6日起於台北市信義計畫區盛大展開。

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