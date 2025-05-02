金馬影帝憔悴暴瘦！臉頰凹陷顴骨凸出 網嚇：老了10歲
47歲大陸男星劉燁曾以「藍宇」拿下金馬影帝，也曾帶著一雙兒女參加親子實境節目「爸爸去哪兒第三季」，不論是帥氣外型還是暖男形象都大受歡迎。
他日前現身上海車展，整個人判若兩人，臉頰凹陷導致顴骨凸出，讓劉燁狀態看起來非常憔悴，第一時間還沒有人能認出他，健康狀況也惹得網友擔憂。
不少網友紛紛表示，「瘦到認不出來」、「感覺像是糖尿病的消瘦」、「瞬間老了10歲」，劉燁對於大家的擔心則親上火線，他說：「我是為了戲劇減肥，接下來要開始狂吃，還要求網友多多關注。」
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