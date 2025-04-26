影后金珉禧產後抱娃狀態曝光　與洪尚秀外出散步被捕獲

韓國女星金珉禧（常譯為金敏喜）與導演洪尚秀不倫戀10年，於本月8日生下一子，近日韓網流出金敏喜與洪尚秀帶孩子散步的照片。

據韓媒《體育首爾》報導，韓網流出金珉禧與洪尚秀帶著嬰兒在京畿道河南市的彌沙湖水公園散步的照片。他們似乎趁著溫暖的春日外出散步，照片中金珉禧抱著兒子，洪尚秀看著孩子，臉上洋溢著幸福的笑容，

金珉禧與洪尚秀自2015年上映電影《現在正是對的，那時卻是錯的》開始婚外情，洪尚秀在2017年12月的離婚訴訟中敗訴，至今法律上仍吋存在婚姻關係。兩人不倫戀10年，金珉禧於今年4月8日在京畿道某婦產科醫院誕下一子，之後她曾在位於河南市的產後護理中心休養。

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