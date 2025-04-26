「我們與惡的距離2」確定上架！進度、細節曝光

影劇平台CATCHPLAY+ 25日舉辦2025全面升級發表會，而CATCHPLAY與公共電視合資出品的「我們與惡的距離2」，因黃子佼購買未成年少女影片持續延燒，讓在劇中客串的妻子孟耿如受波及。而CATCHPLAY集團執行長楊麗貞也透露，「我們與惡的距離2」將確定會在今年上架CATCHPLAY+。

執行長楊麗貞在記者會上提及三部劇，包括近期話題持續延燒的「我們與惡的距離2」，另外還有吳慷仁的「親密之海」，以及林依晨、言承旭主演的「同棲散策」，楊麗貞表示，希望分別能在今年第二季、第三季、第四季順利上架。

而現場發佈順序分別是「我們與惡的距離2」、「親密之海」、「同棲散策」，也令人好奇「我們與惡的距離2」是否就在第二季能與觀眾見面？楊麗貞受訪時透露，「我們與惡的距離2」預計是今年第一部推出的台劇，確定會在第二季問世，但確切上線時間會於近期公布。

另外，日前網友認為「我們與惡的距離2」取得政府5000多萬補助，劇組竟然忍讓製作公司大慕影藝旗下藝人孟耿如客串，抵制、拒看聲浪不斷。現場被問起是否會擔心負面聲浪影響作品？楊麗貞坦言，其實都有關注所有回應，但平台的角度會不太一樣：「我們希望是能給用戶很多元的東西，『與惡』系列是台灣指標性的作品，我們當然希望大家看到，『與惡2』的初衷也是希望讓大家看完後，可以創造理性對話的空間。」

至於日前「我們與惡的距離2」劇組曾做出回應指出，對於孟耿如的片段做出刪減，僅留下必要戲份，被問到重新刪減後在成本部分是否有增加？楊麗貞指出：「我們只是平台方，成本部分我們不清楚，而剪輯的多寡我們都尊重製作團隊。」而是否會擔心因「我們與惡的距離2」讓CATCHPLAY+平台遭到抵制？楊麗貞笑說：「我們相信會有理性的消費者！」

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