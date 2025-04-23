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啦啦隊女神曝「膝蓋鈣化」恐動刀 粉絲心疼湧留言
台灣職棒樂天女孩（Rakuten Girls）啦啦隊成員崔荷潾（梔梔），因為活潑的個性和亮眼的外貌受到許多球迷喜愛。不過近來卻傳出身體出狀況，恐怕要面臨手術，讓粉絲們相當心疼。
崔荷潾昨（22）日在threads突然曬出一張門診診斷書，透露由於近期膝蓋不舒服，就醫檢查竟發現是「膝蓋鈣化」，而狀況嚴重到做復健也無法復原，直言聽到醫生宣布病因的當下「瞬間傻眼」。
崔荷潾坦言，其實狀況已經維持了一年左右，但都沒有特別理會，誰知去看醫生順便問卻得到驚人的答案。她也解釋，未來可能要透過開刀取出，最後更樂觀表示：「啦啦隊這份工作真的很喜歡。就算膝蓋鈣化，我還是會努力站在場上，跳得穩、笑得燦爛」最後更向膝蓋喊話：「再陪我一下，拜託了」
發文一出，引來大批粉絲心疼留言：「可以休息的時候要多休息，我還要看你在台上對我笑、給我愛」、「一定會好的」、「辛苦了..要練練大腿和小腿肌肉…
好好保養和休息..」、「怎麼會這樣」、「跟著總監去重訓吧 肌力不夠強，就是膝蓋關節這些在承擔」、「要多注意骨膠原的攝取了，身體其他地方亦要防護」。
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