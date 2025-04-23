快訊

日職／隊友失誤+捕逸…古林睿煬首局掉3分 中職經驗未必吞敗

駕駛移送未道歉、不發一語！鬼切逆撞康橋7生傷 鄰居：是社區頭痛人物

獨／京城銀工會通過員工安置方案 與永豐金合併只差最後一步

聽新聞
0:00 / 0:00

懶人包／家寧與Andy風暴全紀錄！財務、感情、司法糾紛一次看

噓！星聞／ 編輯三月兔／綜合報導
Andy、家寧分手後，「眾量級」頻道風波不斷。圖／擷自臉書粉專「眾量級 CROWD」
Andy、家寧分手後，「眾量級」頻道風波不斷。圖／擷自臉書粉專「眾量級 CROWD

百萬YouTube頻道「眾量級CROWD」創始成員Andy、家寧情侶檔，分手後爆發財務糾紛，男方聲稱10年來頻道總收益達1億元，卻遭家寧母女全奪走，新北地檢署昨（21）依涉犯稅捐稽徵法等罪嫌，搜索頻道母公司「群海娛樂」，並約談YouTuber家寧及其家人共4人，複訊後各以3萬至20萬元交保。

根據最近的新聞報導，家寧與 Andy 的爭議在近期有了顯著的發展，《噓！星聞》整理相關的時間軸：

2025/03/11 — Andy 發布影片
列出對家寧 8 項指控，包括股權不公、財務不透明、商標問題等。

2025/03 中旬 — 事件延燒
Andy 發布不自殺聲明，引發更多討論與關注。

2025/03/21 — 家寧影片回應
未正面回應財務問題，遭質疑與批評，Andy 再次發聲質疑。

2025/04/18 — 媒體報導
家寧母親公司「群海娛樂」違反公司法遭裁罰。

2025/04/21 — 檢調偵查
家寧一家涉嫌逃漏稅遭搜索與約談，4 人交保，母親與妹妹被限制出境。

2025/04/22 — 後續回應
Andy 經紀人表示不便評論，案件進入司法程序，媒體持續追蹤。

以上內容為近期家寧與 Andy 主要的爭議事件發展，焦點已從兩人之間的分手與頻道經營權糾紛，擴大到家寧一家涉嫌逃漏稅的刑事案件。

👉有關家寧與 Andy的分手、頻道經營權糾紛時間軸，請參考《噓！星聞》整理。

相關新聞

懶人包／家寧與Andy風暴全紀錄！財務、感情、司法糾紛一次看

「眾量級 CROWD」內戰懶人包！Andy 八大控訴曝光，家寧家族權爭議全解析！台灣知名 YouTube 頻道「眾量級 CROWD」靈魂人物的 Andy，日前發影片爆料，指控前女友家寧及其家族「奪走」頻道並踢他出局，讓 10 年心血一夕化為烏有。以下是「家寧與Andy老師爭議事件」的時間軸懶人包，整理了主要事件的發展脈絡：

中孝介涉猥褻男性「不起訴處分」　未來動向？公司發聲說明

曾參與國片《海角七號》拍攝的日本44歲歌手中孝介上月驚爆涉猥褻男性遭逮，昨（18）日傳出東京地檢對他做出不起訴處分...

孔鏘怪病纏身重度水腫！醫生一測試：恐需葉克膜救命

資深樂隊老師孔鏘過去是各大綜藝節目御用伴奏師，近年飽受糖尿病、白內障等疾病所苦，身體頻亮紅燈。近日孔鏘出席「聚焦2.0」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。