懶人包／家寧與Andy風暴全紀錄！財務、感情、司法糾紛一次看

百萬YouTube頻道「眾量級CROWD」創始成員Andy、家寧情侶檔，分手後爆發財務糾紛，男方聲稱10年來頻道總收益達1億元，卻遭家寧母女全奪走，新北地檢署昨（21）依涉犯稅捐稽徵法等罪嫌，搜索頻道母公司「群海娛樂」，並約談YouTuber家寧及其家人共4人，複訊後各以3萬至20萬元交保。

根據最近的新聞報導，家寧與 Andy 的爭議在近期有了顯著的發展，《噓！星聞》整理相關的時間軸：

2025/03/11 — Andy 發布影片

列出對家寧 8 項指控，包括股權不公、財務不透明、商標問題等。

2025/03 中旬 — 事件延燒

Andy 發布不自殺聲明，引發更多討論與關注。

2025/03/21 — 家寧影片回應

未正面回應財務問題，遭質疑與批評，Andy 再次發聲質疑。

2025/04/18 — 媒體報導

家寧母親公司「群海娛樂」違反公司法遭裁罰。

2025/04/21 — 檢調偵查

家寧一家涉嫌逃漏稅遭搜索與約談，4 人交保，母親與妹妹被限制出境。

2025/04/22 — 後續回應

Andy 經紀人表示不便評論，案件進入司法程序，媒體持續追蹤。

以上內容為近期家寧與 Andy 主要的爭議事件發展，焦點已從兩人之間的分手與頻道經營權糾紛，擴大到家寧一家涉嫌逃漏稅的刑事案件。

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