中孝介涉猥褻男性「不起訴處分」 未來動向？公司發聲說明
曾參與國片《海角七號》拍攝的日本44歲歌手中孝介上月驚爆涉猥褻男性遭逮，昨（18）日傳出東京地檢對他做出不起訴處分，中孝介經紀公司也發聲明，證實「不起訴處分」。
中孝介官方社群18日晚間發聲明，說明事件進度，聲明中先是為近日一連串事件報導造成大眾困擾，讓人擔憂而致歉，接著報告案件結果：「我們已於2025年4月18日接獲負責檢察機關的通知，確定將以不起訴處分結案。」
而中孝介涉猥褻風波後未來動向？公司表示會與中孝介好好溝通討論，慎重應對，盼大眾繼續給予關愛和支持。
中孝介官方聲明全文：
有關中孝介的報告
感謝您一向以來對本公司的關懷與支持，謹致上最誠摯的謝意。
有關本公司所屬中孝介的一連串報導，造成各位的擔憂與困擾，我們深感抱歉，特此致上最誠摯的歉意。
關於此事件，我們已於2025年4月18日接獲負責檢察機關的通知，確定將以不起訴處分結案，特此向各位報告。
本公司將在充分與本人協商後，慎重考量今後的對應方針。
懇請各位今後亦能繼續給予關愛與支持。
2025年4月18日
株式會社 Office Walker
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