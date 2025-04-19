孔鏘怪病纏身重度水腫！醫生一測試：恐需葉克膜救命
資深樂隊老師孔鏘過去是各大綜藝節目御用伴奏師，近年飽受糖尿病、白內障等疾病所苦，身體頻亮紅燈。近日孔鏘出席「聚焦2.0」分享健康狀態，他表示近期右腳不明原因腫脹，內心焦慮不已直言「超怕要被截肢」。心臟血管外科楊智鈞醫師現場按壓檢測，發現孔鏘皮膚竟呈現一個凹洞、遲遲沒有回彈，水腫程度接近四級，應盡快檢查是否有血管栓塞，嚴重程度讓在場所有人都非常訝異。
孔鏘擁有音樂天賦，主持人高文音請他用烏克麗麗即興演奏，現場信手拈來完全難不倒，但提及健康狀態孔鏘是滿臉擔憂，他發現身體異常都在右側，過去久坐導致椎間盤突出，右邊疼痛難耐需要拄拐杖，後續右眼白內障手術，可惜有糖尿病史，術後復原效果不如預期。
近期竟換右腳不明腫脹2個月，讓他感嘆自己猶如一台難以維修的老爺車，擔心若被截肢就無法再彈琴了，為找出病因求診皮膚科、骨科和感染科都沒有結果，楊智鈞醫師提醒，單側腳水腫可能是「深層靜脈栓塞」應該找心臟科，孔鏘才恍然大悟：「竟然沒人告訴我要看心臟科」。
楊智鈞醫師表示，其實單側腳水腫比雙腳水腫更加危險，因為若是深層靜脈栓塞恐引發肺栓塞，這比一般心臟栓塞更嚴重，可能需要葉克膜才有機會救命，建議民眾能透過日常按壓檢測查自己水腫程度，最嚴重第四級是按壓後超過1分鐘皮膚仍無法回彈。
楊智鈞醫師幫孔鏘按壓腿部，發現孔鏘肌膚呈現一個凹洞沒有回彈，水腫重度接近第四級，建議孔鏘應該盡快就醫檢查骨盆腔血管是否有栓塞，更多精彩內容請鎖定本週六晚間8點，於年代新聞50頻道播出「聚焦2.0」。
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