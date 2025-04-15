快訊

北捷驚傳隨機砍人…醫籲看清加害人五大徵兆 這站姿候車較安全

華亞科技園區工程師陳屍無塵室 同事驚見已死亡多時

北捷石牌站月台揮刀…女嫌情緒不穩送醫觀察 被害婦「背傷3公分」

阿滴日本住院「全身裹繃帶」 親揭最新病況

噓！星聞／ 編輯三月兔／綜合報導
阿滴透露近來到日本接受異位性皮膚炎的治療。 圖/摘自阿滴IG
阿滴透露近來到日本接受異位性皮膚炎的治療。 圖/摘自阿滴IG

阿滴曾公開分享他從小就飽受「異位性皮膚炎」的困擾，坦言幾乎每個月都會發病一次，兒時還因為皮膚問題而感到自卑。近日他再度分享前往日本接受治療的狀況，並宣布暫時在當地休養一陣子。

事實上，阿滴7年前曾分享過到日本四國治療過異位性皮膚炎的心得，表示治療後發病機率明顯下降。今（14）日他在IG上透露，母親近來異膚症狀變嚴重，因此決定帶著母親到日本接受治療。他還曝光了治療的療程，除了要泡「石頭浴」幫助身體出汗外，還得塗上特製的藥膏，並利用繃帶將身體包起來，等到隔天早上才能拆掉洗澡。

阿滴強調，這次的療程並非業配，而療程也是全額自費，單純是想分享給同病相憐的病友，希望病友病況都能夠獲得改善。

此外，阿滴也透露，過去他曾吃「海鮮素」，也與這個療法的規定，並稱吃海鮮素長達兩、三年待皮膚狀況好轉後，才開始正常吃肉。

阿滴到日本治療異位性皮膚炎。圖／摘自rayduenglish IG
阿滴到日本治療異位性皮膚炎。圖／摘自rayduenglish IG

阿滴到日本治療異位性皮膚炎。圖／摘自rayduenglish IG
阿滴到日本治療異位性皮膚炎。圖／摘自rayduenglish IG

阿滴到日本治療異位性皮膚炎。圖／摘自rayduenglish IG
阿滴到日本治療異位性皮膚炎。圖／摘自rayduenglish IG

延伸閱讀

整理包／蔡琴演唱會2025台灣 場次票價、搶票時間、座位表一次看

聲明全文／王思佳老公是司機、保鑣？Joe「5聲明」回擊

南潤壽IG轉發「19禁成人廣告」急道歉！

飄仙氣！AKIRA合體林志玲曬「無濾鏡照」 真實狀態網看傻

相關新聞

阿滴日本住院「全身裹繃帶」 親揭最新病況

阿滴曾公開分享他從小就飽受「異位性皮膚炎」的困擾，坦言幾乎每個月都會發病一次，兒時還因為皮膚問題而感到自卑。近日他再度分享前往日本接受治療的狀況，並宣布暫時在當地休養一陣子。

川普關稅全球動蕩　張學友看電視超鬱卒：能否改變瘋子

歌神張學友「60+」世界巡迴演唱會昨（10）日晚間在台北小巨蛋舉辦第4場，他的狀態顯然比上周更好，與觀眾聊起最近新聞，坦...

蔡明亮患恐慌症！最新病況曝　每3個月赴台大醫院回診

國際名導蔡明亮電影「行者」系列將啟動「行者十步」電影馬拉松的放映計畫，全台限量10場、各10小時的馬拉松放映，蔡明亮將全...

「最後生還者」第二季爆好評　第三季宣布續訂

影集「最後生還者」在第二季上線前夕宣布續訂第三季，在第一季事件落幕的五年後，喬爾（Joel）與艾莉（Ellie）之間的衝...

周杰倫曬父子合照　帥兒Romeo清晰正面曝光

近日周董發文喊話大家記得看《周遊記大師賽》，同時分享父子合照，也難得公開兒子Romeo的清晰正面照...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。