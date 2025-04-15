阿滴日本住院「全身裹繃帶」 親揭最新病況
阿滴曾公開分享他從小就飽受「異位性皮膚炎」的困擾，坦言幾乎每個月都會發病一次，兒時還因為皮膚問題而感到自卑。近日他再度分享前往日本接受治療的狀況，並宣布暫時在當地休養一陣子。
事實上，阿滴7年前曾分享過到日本四國治療過異位性皮膚炎的心得，表示治療後發病機率明顯下降。今（14）日他在IG上透露，母親近來異膚症狀變嚴重，因此決定帶著母親到日本接受治療。他還曝光了治療的療程，除了要泡「石頭浴」幫助身體出汗外，還得塗上特製的藥膏，並利用繃帶將身體包起來，等到隔天早上才能拆掉洗澡。
阿滴強調，這次的療程並非業配，而療程也是全額自費，單純是想分享給同病相憐的病友，希望病友病況都能夠獲得改善。
此外，阿滴也透露，過去他曾吃「海鮮素」，也與這個療法的規定，並稱吃海鮮素長達兩、三年待皮膚狀況好轉後，才開始正常吃肉。
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