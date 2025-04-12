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川普關稅全球動蕩 張學友看電視超鬱卒：能否改變瘋子
歌神張學友「60+」世界巡迴演唱會昨（10）日晚間在台北小巨蛋舉辦第4場，他的狀態顯然比上周更好，與觀眾聊起最近新聞，坦言看了有些鬱悶，也虧大家不會好過，「最近天災人禍一大堆，特別在這種時間，包括我自己，要面對這種狀況，感覺自己非常渺小」。
張學友上周唱完後離台，日前搭專機再來台準備這周演出，他多待在飯店調整狀態，而這幾天新聞關注焦點，不外乎是美國總統川普實施「對等關稅政策」，引發全球股市震盪。全場粉絲得知張學友看電視新聞心情鬱悶，不免想到是否和川普以及股市有關，張學友表示，處在這種不安定狀況，能做的就是盡量做好自己。
他表示若遇上無法控制的狀態，只好做好自己的本分，起碼會有多一點正能量，更笑說：「不知道能不能改變一些瘋子，起碼我們可以改變我們的世界對吧？讓好的力量多一點，我們就會好一點。」他喊話所有粉絲都要身體健康，講完大秀一字馬絕活，更承諾粉絲不管幾歲，只要還能唱，就會繼續站在舞台上。
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