金秀賢醜聞風波案外案...電影《Real》原導演否認背信侵占 吐退出原因
雪莉哥哥日前發文指責金秀賢，並透過媒體控訴他與表哥李沙朗在拍攝電影《Real》時強迫雪莉拍裸戲，金秀賢經紀公司 GoldMedalist 2日曬出分鏡腳本否認指控，雪莉哥哥隨後表示「根據多方證詞認知到並無強迫」，不過他又質疑為何電影拍攝後期突然更換導演？讓原導演李正燮頓時成金秀賢醜聞風波案外案主角。
據《韓經網》4日報導，《Real》李正燮被換下是因在拍攝末期被指控涉及數億韓元的背信與侵占。具體原因未公開是為了確保已投入115億韓元製作費的電影能順利上映，雙方還為此簽署了保密協議。報導中還指出，一位相關人士透露當時李正燮離開導致拍攝混亂，金秀賢表哥，同時為製作公司代表的李沙朗則接手收拾殘局，還稱雪莉的裸戲是李正燮導演拍的。
對於被爆電影換人是涉背信、侵占，李正燮否認指控。他向《韓經網》表示：「更換導演是因為『方向不合』。」他直言：「相關指控根本不可能，身為新導演，連睡覺的時間都沒有，哪來的機會做這種事？投資人都是他們（製作方），這根本不可能發生。」
而 Gold Medalist 方面對《Real》換導演爭議則回應：「無可奉告。」
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