貝克漢兒子被爆鬧不合？羅密歐愛上布魯克林前女友 他憂弟受傷反對戀情
球壇男神貝克漢（David Beckham）日前於邁阿密舉辦派對提早慶祝5月將來的50歲生日，愛妻維多利亞分享當天家庭照，愛女哈珀和2個兒子羅密歐（Romeo Beckham）、克魯茲（Cruz Beckham）都在場，但大兒子布魯克林（Brooklyn Beckham）與富二代妻子妮可拉佩茲（Nicola Peltz）缺席派對，而據外媒《TMZ》報導，布魯克林與羅密歐疑因「女人」鬧翻，而這位關鍵人物就是羅密歐女友金（Kim Turnbull）。
據《TMZ》報導，金曾與布魯克林交往過，即便如今布魯克林已與妮可結婚，但他對金與弟弟交往動機抱持懷疑態度，擔心弟弟受傷，兄弟為此翻臉，關係降至冰點。
而兄弟關係因「同一女人」翻臉，甚至還影響家庭活動，除了缺席爸爸貝克漢提前舉辦的慶生派對，夫妻二人也未參加媽媽維多利亞（Victoria Beckham）上個月的時裝秀，原因都是因為金會到場。而羅密歐近日在社群上分享家庭合照時，寫下「家庭最重要」，且未標記哥哥與嫂子，也被解讀為兄弟情生變。
不過雖然布魯克林因擔心弟弟受傷害而不認同弟弟戀情，但爸媽貝克漢、維多利亞似乎看法不同，未阻止羅密歐與金交往，家人合照金也入鏡。
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