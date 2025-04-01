大陸網紅肖恩Sean遭檢舉「來台非法撈金」！依法恐禁止來台
大陸網紅Sean10多年前移居泰國清邁、經營「Sean逛吃TV」YouTube頻道的杭州網紅肖恩（Sean），自2023年10月搭上首批第三地陸客來台旅行，影片內容立刻引發台灣網友廣大迴響！後來卻傳出他與陳老師鬧翻，還爆料陳老師來台灣「睡粉絲」，兄弟情就此決裂。近日有民眾向陸委會檢舉，質疑肖恩去年（2024）來台疑非法撈金25萬。
據《自由電子報》報導指出，有民眾發現肖恩去年以觀光名義來台，當時來台的影片中出現到西門町某電信業者「智能體驗館」開箱，據悉當時接下的業配收入為5萬6250元人民幣（約合台幣25萬7600元）。
報導中指出，「該案尚待主管機關調查認定」；有知情人士表示，中國人以觀光名義來台，若從事與許可目的不符的商業活動或工作，往後若要再申請來台觀光，「依法可不予許可」。
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