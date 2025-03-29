快訊

送完大S最後一程 Makiyo親揭小S和S媽現況

緬甸強震泳池變瀑布 大樓外牆「清潔工懸掛半空」驚險一刻被拍下

緬甸強震波及「KK園區」？他揭當地災況 受困豬仔絕望訊息曝光

來台倒數一周　平野綾突宣布「台灣粉絲見面會取消」

噓！星聞／ 編輯Shh／綜合報導

日本知名聲優、歌手平野綾原定下周來台舉辦粉絲見面會。圖／擷自Ｘ／平野綾 -Aya Hirano-
日本知名聲優、歌手平野綾原定下周來台舉辦粉絲見面會。圖／擷自Ｘ／平野綾 -Aya Hirano-

日本知名聲優平野綾原定下周在台灣舉辦粉絲見面會，今（29）突然宣布「台灣粉絲見面會取消」。

平野綾官方社群今日午間發文宣布「台灣粉絲見面會取消」，通知寫道：「原定下週末在台灣舉辦的粉絲見面會，因主辦單位原因取消。」

平野綾向粉絲致歉，「昨晚才收到主辦方通知活動取消，對此我們也感到非常驚訝。」表示關於門票相關事宜，可關注官方後續公告。

平野綾以《涼宮春日的憂鬱》涼宮春日、《死亡筆記本》彌海砂等角色聲優為人熟知，也以歌手身分推出單曲、專輯，她原定4月5日在台北花漾展演空間舉辦粉絲見面會，今傳出取消。

主辦方「星立方」也同時於社群發公告，表示「因應整體活動安排之考量，經與讓方雙方經過審慎討論後，決定延期舉行，以確保活動品質及提供更完善的體驗給所有支持平野綾的粉絲。」但尚未訂下會延至何時？有粉絲詢問既然是延期可否部不退票保留至下次原票入場？但被指出平野綾與台灣主辦方使用說詞不同，認為「延期」是比較好聽的說法，但日方已說是「取消」了。

編輯推薦

相關新聞

來台倒數一周　平野綾突宣布「台灣粉絲見面會取消」

日本知名聲優平野綾原定下周在台灣舉辦粉絲見面會，今（29）突然宣布「台灣粉絲見面會取消...

許志豪才「打卡曼谷黎明寺」泰國強震樓塌　他報平安曝為錄影提前返台

歌手許志豪22日才於泰國曼谷黎明寺（鄭王廟）打卡，而昨（28）日緬甸強震...

「一代大俠」張振寰離苦得樂！　前妻鮑正芳送最後一程

武打演員張振寰3月14日被發現陳屍家中，享壽65歲。前妻鮑正芳即便跟他已離婚23年，基於「死者為大」，仍不計前嫌安排後事...

當年轉台王事件大走心 馬國賢「婚禮喝酒爆哭」

東森綜合「小姐不熙娣」日前邀請到Julie、潘若迪、王思佳、何妤玟、陳為民及馬國賢一起聊聊「互捧大會還是相互陷害？！這些...

金秀賢取消來台！台韓媒鬆口氣　網全嘆可惜：沒大場面

金秀賢近期捲入與金賽綸「未成年交往」的爭議，而原定預計30日來台參加的高雄櫻花祭，與200名粉絲見面，昨（25）日終於撐...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。