來台倒數一周　平野綾突宣布「台灣粉絲見面會取消」

日本知名聲優、歌手平野綾原定下周來台舉辦粉絲見面會。圖／擷自Ｘ／平野綾 -Aya Hirano-

日本知名聲優平野綾原定下周在台灣舉辦粉絲見面會，今（29）突然宣布「台灣粉絲見面會取消」。

平野綾官方社群今日午間發文宣布「台灣粉絲見面會取消」，通知寫道：「原定下週末在台灣舉辦的粉絲見面會，因主辦單位原因取消。」

平野綾向粉絲致歉，「昨晚才收到主辦方通知活動取消，對此我們也感到非常驚訝。」表示關於門票相關事宜，可關注官方後續公告。

平野綾以《涼宮春日的憂鬱》涼宮春日、《死亡筆記本》彌海砂等角色聲優為人熟知，也以歌手身分推出單曲、專輯，她原定4月5日在台北花漾展演空間舉辦粉絲見面會，今傳出取消。

主辦方「星立方」也同時於社群發公告，表示「因應整體活動安排之考量，經與讓方雙方經過審慎討論後，決定延期舉行，以確保活動品質及提供更完善的體驗給所有支持平野綾的粉絲。」但尚未訂下會延至何時？有粉絲詢問既然是延期可否部不退票保留至下次原票入場？但被指出平野綾與台灣主辦方使用說詞不同，認為「延期」是比較好聽的說法，但日方已說是「取消」了。

商品推薦