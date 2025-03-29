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許志豪才「打卡曼谷黎明寺」泰國強震樓塌　他報平安曝為錄影提前返台

噓！星聞／ 編輯Shh／綜合報導
許志豪去剛去泰國還願。圖／擷自臉書／許志豪
許志豪去剛去泰國還願。圖／擷自臉書／許志豪

歌手許志豪22日才於泰國曼谷黎明寺（鄭王廟）打卡，而昨（28）日緬甸強震，鄰近泰國震感明顯，且傳出曼谷大樓坍塌，新聞一出許志豪就收到好友關切他安全，他也透過媒體報平安了。

據《ETtoday星光雲》報導，許志豪此行去泰國是臨時起意要為父母健康還願，獨自飛去曼谷，而他因工作關係返台，沒想到回台後果沒幾天竟發生強震，當地建築物倒塌，民眾於街頭避餘震，曼谷進入緊急狀態。

此外，歷年來4月中旬（通常為4月13-15日）為泰國著名的傳統慶典「潑水節」，許志豪向《ETtoday星光雲》透露，他原本想下月想帶父母去體驗，如今強震釀災情，可能會改變計畫。

許志豪2014年在《超級紅人榜》第200集時加入主持群，和于美人、蔡昌憲共同主持，他還主持過《玩客瘋高雄》、《寶島神很大》，搭檔璟宣主持《姐姐當家》，而據《壹蘋新聞網》報導，許志豪因工作回台，是目前正主持的《綜藝一級棒》錄影工作，他坦言通常去曼谷都會待至少一周時間，若不是為錄《一級棒》提前返台，可能他現在人在還在曼谷。

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