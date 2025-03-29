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「一代大俠」張振寰離苦得樂！　前妻鮑正芳送最後一程

聯合報／ 記者趙大智／即時報導
家祭開始。記者趙大智／攝影
家祭開始。記者趙大智／攝影

武打演員張振寰3月14日被發現陳屍家中，享壽65歲。前妻鮑正芳即便跟他已離婚23年，基於「死者為大」，仍不計前嫌安排後事，兩人獨子張熙宇也已自大陸返台，母子倆今天（29日）上午在台北市懷愛館景仰樓至善四廳舉辦告別式，送張振寰最後一程。

張振寰的訃聞中僅兒子列名，未見2位哥哥，經紀公司表示「哥哥僅透過警方表示不出面處理由鮑姐全權處理」。鮑正芳事前即透露不會穿喪服，畢竟並非「未亡人」。

張振寰出道時曾拍電影「新孫悟空72變」，一度改藝名為「龍少飛」，拍過10多部電影。轉戰電視台後，接連以「小李飛刀」、「挑伕」等劇走紅，之後以「大俠沈勝衣」大紅。只是張振寰與鮑正芳婚後事業走下坡，從商又欠大筆債務，不但酗酒，還有躁鬱症，更出現家暴，最終與鮑正芳離婚，兩人育有1子張熙宇。他之後未再回演藝圈，做過清潔工，也在餐廳洗盤子、賣燒餅，領政府救濟金，但因情緒管控不良，常因喝酒鬧事上社會版，最後以如此方式離世，讓人不勝唏噓。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

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張振寰兒子張熙宇（右）與鮑正芳。記者趙大智／攝影
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張振寰兒子彎腰答禮。記者趙大智／攝影
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鮑正芳今情義相送前夫最後一程。記者趙大智／攝影
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