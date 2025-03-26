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當年轉台王事件大走心 馬國賢「婚禮喝酒爆哭」

聯合報／ 記者林怡秀／即時報導
馬國賢（後排左）被爆對演藝圈沒有企圖心。圖／東森綜合提供
馬國賢（後排左）被爆對演藝圈沒有企圖心。圖／東森綜合提供

東森綜合「小姐不熙娣」日前邀請到Julie、潘若迪、王思佳、何妤玟、陳為民及馬國賢一起聊聊「互捧大會還是相互陷害？！這些人在圈內還有產值嗎？」。其中跟馬國賢同期出道的陳為民就爆料，馬國賢出道這麼長時間以來，一直都不知道自己要什麼，甚至在「紅孩兒」沒什麼發展後，便離開演藝圈去當導遊。

此話一出震驚全場，不僅如此，陳為民更直言：「他就是心臟不夠大顆！」馬國賢當年因綜藝節目被票選為「轉台王」，這件事情讓他大走心，甚至在庹宗康的婚禮喝酒喝到爆哭，Sandy笑說：「這也太悲傷了吧，他離開又回回來，然後我們現在還在勸他退？！」

值得一提的是，潘若迪先前因模仿席琳迪翁太像而紅到國外，下個月更是要飛往拉斯維加斯「見本尊」，潘若迪透露，「席琳迪翁本人也嚇到，因為她有回我！我沒有聯繫她，但是她TAG我、她的化妝師也TAG我！」。

當被問到「潘若迪是否該退出演藝圈」時，Julie突然嚴肅表示：「你們大家都不說實話！我必須要講，我覺得他確實在有氧方面很棒，身材也維持的很好，他應該就在那個專業發展就好；隨著年紀越來越長，他在演藝圈就會有點辛苦了」。

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