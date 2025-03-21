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NJZ官司輸了禁私接活動「將提異議」 香港活動照常參加

噓！星聞／ 編輯Shh／綜合報導
NJZ將照常參加23日香港活動。圖／擷自IG／njz_official
NJZ將照常參加23日香港活動。圖／擷自IG／njz_official

南韓女團NJZ（NewJeans）與經紀公司ADOR爆合約糾紛，去年11月宣布合約因公司為約作廢，今年1月13日ADOR 表示已向法院聲請禁止5名成員私自接廣告簽約的假處分，維護公司權益。而今日韓國法院裁定通過ADOR聲請的假處分，禁止NewJeans成員私自活動。而據韓媒《The JoonAang》報導，NJZ將提出「異議」。

NJZ透過社群表示，尊重法院決定，但強調這個決定「未能充分考慮成員對ADOR完全失去信任的事實」，故將提出異議，且會於過程中最大限度補足證據資料進行抗辯，NJZ表示：「這只是時間問題，真相很快就會清晰呈現」。

此外，NJZ會按計畫如期參加23日在香港的演出，她們表示一來不想讓粉絲失望，二來避免活動相關人士遭受意外損失，深思熟慮後決定照常參加活動。

而ADOR則表示香港演出會以「ADOR旗下NewJeans名義」進行演出，公司也會給予充分支援。

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