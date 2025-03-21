快訊

張振寰告別式在這天！ 離婚23年前妻鮑正芳：讓他體面的走

亞洲盃資格賽／中華隊19顆三分球 大勝泰國62分晉級正賽

堅持深情守候大S　具俊曄暫留台灣「確定不走了」

聯合報／ 記者李姿瑩／即時報導
具俊曄痛失愛妻大S，悲痛欲絕。圖／摘自臉書
具俊曄痛失愛妻大S，悲痛欲絕。圖／摘自臉書

大S病逝後，具俊曄陷入喪妻低潮，整個人憔悴走不出傷痛。好友原本勸他可以回韓國或到美國紐約散心，但根據「壹蘋新聞網」報導，具俊曄目前打算留在台灣，繼續深情守護愛妻。

具俊曄人緣極佳，親友都擔心他的狀況，一直溫情喊話希望他可以回韓國或到美國跟大家團聚。但具俊曄為了大S後事不肯離開台灣，親自尋找合適的墓地，目前還在處理大S雕像事宜。

而他早就把台灣視為第二個家，因此現在暫時沒有離開台灣的打算，不想告別愛妻曾經生活過的土地。至於他下一步會何去何從？好友也不清楚具俊曄的想法，只能默默陪伴他繼續療傷。

編輯推薦

相關新聞

堅持深情守候大S　具俊曄暫留台灣「確定不走了」

大S病逝後，具俊曄陷入喪妻低潮，整個人憔悴走不出傷痛。好友原本勸他可以回韓國或到美國紐約散心，但根據「壹蘋新聞網」報導，...

JK羅琳開嗆！暗諷「哈利波特」主角 指3人讓電影變難看

「哈利波特」系列小說原作者JK羅琳，近年來爭議不斷，除了不斷在網路上開砲，甚至在針對跨性別族群的立場上，被批評為「跨性別...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。