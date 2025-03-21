堅持深情守候大S 具俊曄暫留台灣「確定不走了」
大S病逝後，具俊曄陷入喪妻低潮，整個人憔悴走不出傷痛。好友原本勸他可以回韓國或到美國紐約散心，但根據「壹蘋新聞網」報導，具俊曄目前打算留在台灣，繼續深情守護愛妻。
具俊曄人緣極佳，親友都擔心他的狀況，一直溫情喊話希望他可以回韓國或到美國跟大家團聚。但具俊曄為了大S後事不肯離開台灣，親自尋找合適的墓地，目前還在處理大S雕像事宜。
而他早就把台灣視為第二個家，因此現在暫時沒有離開台灣的打算，不想告別愛妻曾經生活過的土地。至於他下一步會何去何從？好友也不清楚具俊曄的想法，只能默默陪伴他繼續療傷。
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