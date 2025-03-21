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JK羅琳開嗆！暗諷「哈利波特」主角 指3人讓電影變難看

聯合報／ 記者廖福生／即時報導
「哈利波特」主演魯伯葛林特(右起)、丹尼爾雷德克里夫、艾瑪華森。（路透資料照片）
「哈利波特」主演魯伯葛林特(右起)、丹尼爾雷德克里夫、艾瑪華森。（路透資料照片）

「哈利波特」系列小說原作者JK羅琳，近年來爭議不斷，除了不斷在網路上開砲，甚至在針對跨性別族群的立場上，被批評為「跨性別恐懼者（transphobic）」。連過去「哈利波特」系列電影的主演丹尼爾雷德克里夫、魯伯葛林特、艾瑪華森都不認同她的言論，而近日JK羅琳也發文暗諷電影因為這3人變得很難看。

近日網友在X（昔為推特）上提問：「哪個演員讓你對電影瞬間失去興趣？」沒想到JK羅琳竟故意轉發該貼文，並寫下：「給你們3次機會猜猜看。抱歉，這真的太難抗拒了。」並貼上3個哭笑不得的表情符號，明顯嘲諷「哈利波特」3位主演，再度掀起議論。

不過，其實丹尼爾去年接受訪問時，就曾提到昔日恩師JK羅琳，他坦言雖然尊重但還是很難過，也認為如果沒有她，就沒有「哈利波特」，但羅琳仍對3人非常介意，且並公開表明自己並不打算接受他們的道歉。

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「哈利波特」小說作者羅琳。(路透)
「哈利波特」小說作者羅琳。(路透)

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