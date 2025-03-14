切割金秀賢！韓媒曝PRADA「考量事態嚴重」終止合作
Prada切割金秀賢！
根據《HeraldPOP》14日獨家報導，精品品牌PRADA終止與金秀賢的合約。
報導指出，考量到金秀賢近日爭議的嚴重性，雙方決定解除合作。
近日，金秀賢被指控與已故女星金賽綸在她未成年時便開始交往，網友砲轟喊抵制。隨著爭議延燒，合作品牌決定與其切割，彩妝品牌「Dinto」較早時表示全面暫停與金秀賢相關的所有計畫。而PRADA考量到品牌形象，也決定終止合作。
此外，金秀賢經紀公司 Gold Medalist 今（14）早發長文聲明回應爭議。經紀公司聲稱金秀賢目前心理狀態極度不穩定，並首度坦承與交金賽綸戀情，但強調是女方成年後才交往。
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