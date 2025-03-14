林俊傑台北大巨蛋場次出爐！搶票這天一次看

JJ林俊傑「JJ20 FINAL LAP世界巡迴演唱會」－台北站將於2025年6月7日、8日一連兩天在台北大巨蛋登場，這不但是JJ相隔2年多再次回到台北開唱，他更首度攻下台北大巨蛋，立下全新里程碑。門票將於4月1日星展銀行卡友優先預購；4月2日中午12點在KKTIX全面啟售。

2022年「JJ20世界巡迴演唱會」啟跑，從新加坡為首站開始，JJ已唱遍海內外各地，包括北美、加拿大、歐洲、澳洲、及亞洲等各大城市，一共唱了77個場次。2024年底，再升級版「JJ20 FINAL LAP世界巡迴演唱會」宣告啟動，於去年12月28、29日再度回到家鄉新加坡揭開序幕，緊接著今年的2月他登上洛杉磯、多倫多、舊金山、紐約及波士頓的幾個極具代表性的場地演唱，場場秒殺且好評不斷；此時的JJ也正於歐洲進行巡演，如今已完成近100場的演出，屢創票房新高。

今年出道第22年的林俊傑，將演唱會全面升級改版，包括舞台設計、服裝、歌曲的編排...等，都將呈現更加震撼的視覺及聽覺體驗！此次演唱會的舞蹈更邀請曾為Justin Timberlake、⁠Usher以及 ⁠Christina Aguilera…等國際知名歌手演唱會的御用編舞師Lyle Beniga為演唱會重新設計，舞者更來自世界各地，包括美國、丹麥、日本...等地。

JJ預告歌迷：「2年前曾經來看過『JJ20』演唱會的朋友們，應該會覺得截然不同。」並再次回到台北演出的心情：「雖然在台北舉辦過幾次專場，但這是第一次在大巨蛋演出，有種既熟悉又陌生的感覺，期待見到好久不見的大家！」

林俊傑演唱會相當精彩。圖／JFJ PRODUCTIONS提供

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