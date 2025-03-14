頂流男星澳門輸10億真相曝光！周杰倫遭衰捲入 警逮人
日前網路瘋傳有「頂流明星在澳門豪賭輸光10億」，周杰倫的名字同時登上微博熱搜第一，人在澳洲的周董無端被造謠，杰威爾第一時間就發聲明澄清。今（14）日大陸警方已經逮捕造謠的徐姓男子，發現他是利用AI製造頂流明星在澳門輸了10億的謠言。
據中國警方指出，36歲的徐姓男子為了流量以及非法利益，在10日上午疑似使用小紅書的AI功能，製作標題為「頂流明星被曝境外豪賭輸光十億身價引發輿論海嘯」的文章傳播，徐姓男子因為擾亂公共秩序已被逮捕拘留。
身家驚人的周董成了被影射的對象，並在11日透過杰威爾澄清謠言：「今日出現在微博熱搜，關於『某超一線男星，在澳門豪賭』等相關消息，部分網友影射此男星是本公司藝人周杰倫。公司特此聲明，該傳聞所有內容均與周杰倫無關！」請各界勿再以訛傳訛。
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