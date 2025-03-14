快訊

遭移民署約談 手搖店陸配闆娘發文怒嗆：人比鬼還可怕

川普將棄守貿易戰？策略師：美股跌到「這點」時就有可能

關門窗！新北土城木材工廠全面燃燒 近百位消防人員前往撲救

頂流男星澳門輸10億真相曝光！周杰倫遭衰捲入 警逮人

聯合報／ 記者梅衍儂／即時報導
周杰倫。圖／杰威爾音樂提供
周杰倫。圖／杰威爾音樂提供

日前網路瘋傳有「頂流明星在澳門豪賭輸光10億」，周杰倫的名字同時登上微博熱搜第一，人在澳洲的周董無端被造謠，杰威爾第一時間就發聲明澄清。今（14）日大陸警方已經逮捕造謠的徐姓男子，發現他是利用AI製造頂流明星在澳門輸了10億的謠言。

據中國警方指出，36歲的徐姓男子為了流量以及非法利益，在10日上午疑似使用小紅書的AI功能，製作標題為「頂流明星被曝境外豪賭輸光十億身價引發輿論海嘯」的文章傳播，徐姓男子因為擾亂公共秩序已被逮捕拘留。

身家驚人的周董成了被影射的對象，並在11日透過杰威爾澄清謠言：「今日出現在微博熱搜，關於『某超一線男星，在澳門豪賭』等相關消息，部分網友影射此男星是本公司藝人周杰倫。公司特此聲明，該傳聞所有內容均與周杰倫無關！」請各界勿再以訛傳訛。

編輯推薦

相關新聞

林俊傑台北大巨蛋場次出爐！搶票這天一次看

JJ林俊傑「JJ20 FINAL LAP世界巡迴演唱會」－台北站將於2025年6月7日、8日一連兩天在台北大巨蛋登場，這...

頂流男星澳門輸10億真相曝光！周杰倫遭衰捲入 警逮人

日前網路瘋傳有「頂流明星在澳門豪賭輸光10億」，周杰倫的名字同時登上微博熱搜第一，人在澳洲的周董無端被造謠，杰威爾第一時...

徐乃麟喊「給黃子佼留一口飯」挨轟！ 急澄清：我沒有贊成他回演藝圈

昨（11）日徐乃麟受訪時則呼籲，要外界給黃子佼「留一口飯吃」，大批網友瞬間湧入徐乃麟臉書撻伐。對此，徐乃麟也出面回應。

黃子佼出事第一反應 孟耿如三度道歉認了：只想到家人

黃子佼近日被週刊直擊一家三口在連假期間享天倫之樂，對照先前他涉及性騷醜聞，引發大批網友反感，連妻子孟耿如參演的「我們與惡...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。