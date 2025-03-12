徐乃麟喊「給黃子佼留一口飯」挨轟！ 急澄清：我沒有贊成他回演藝圈
黃子佼性影像事件引發網友公憤，和妻子孟耿如近期被拍到一家三口天倫之樂，再度引發網友反感；孟耿如9日出面發聲明滅火，除了替老公道歉，也強調黃子佼「不會、也不應復出」，並關閉自己的社群帳號。昨（11）日徐乃麟受訪時則呼籲，要外界給黃子佼「留一口飯吃」，大批網友瞬間湧入徐乃麟臉書撻伐。對此，徐乃麟也出面回應。
徐乃麟昨天跳出來替黃子佼緩頰說：「給人留一口飯吃，人生幾十年誰沒有犯錯，人只要誠心的悔改，不管怎樣我們都是鼓勵。」
昨天下午新聞一出後，引來大批網友群起湧入徐乃麟臉書砲轟。對此，他緊急關閉留言區留言功能，並在留言區回應：「各位的發言我覺得是用同理心而反應自己的態度及看法，我可以理解但我沒有說贊成他繼續回到演藝工作，將來有沒有製作人會找到他主持節目那也是個未知數，（以目前社會的氛圍）我只是表達他也是有妻小的人了，妻兒是無辜的難道大家要看到他們走絕路以謝國人嗎？留一條生路給人走吧！」
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