蕭淑慎大動作怒切割　小15歲尪梁軒安回應了

48歲蕭淑慎和小15歲老公梁軒安結婚7年多，她今突然發文切割：「以後不管是我蕭淑慎惹事，還是梁軒安亂整，誰搞事請找誰！」已受夠兩人再被綁在一塊，但強調彼此仍是夫妻未離婚。由於梁軒安去年陸續被曾姓女子、女歌手Rina控性侵，是否又捅什麼新簍子？對此梁軒安回應了。

梁軒安回應本報：「我不會質疑她的做法或想法，身為她的丈夫，就是保護她照顧她支持她，就像前陣子我的事情，她也是一直支持我，無論高山低谷，就是夫妻，想法是一致共識的。謝謝、謝謝、真心感謝，請給我們夫妻多多鼓勵。」

那蕭淑慎怎麼了？梁軒安提到她昨天回來就是抱怨「外面的人又說我們誰靠誰」，這已是夫妻多年來不停面對的狀況；今天她文發出去後，他問：「Baby，為什麼要寫這些啊，家醜不外揚啊。」結果她回：「沒有啊，我就這樣子。」他也只能表態：「Ok，發了就發了，那如果下次要發，可以通知我一下嗎？」

至於有無債務狀況，他也否認。對於去年的官司，梁軒安表示「不起訴」，也還在評估要不要提告，「如果真的有事，我老婆還會挺我嗎」？外傳他倆已分房多年早無夫妻之實，梁軒安無奈表示：「她有精神狀況，得癌症又碰上更年期，這真的沒辦法。」坦言的確想過為什麼還要走下去，但那真的不是他的個性，蕭淑慎是他第2任太太，是他做出的選擇，而夫妻本來就會面對各種狀況，不否認老婆本來就是戲劇化的人。

蕭淑慎發文如下

我跟梁軒安雖然是夫妻 但是在事業及人際關係上 是完全二個獨立的個體 或許因為是夫妻的關係 所以在眾多我或是他的朋友中產生一些誤解 延伸出很多閒言閒語 間接去影響到我或是他的朋友及工作夥伴 導致了很多不必要的麻煩 所以我今天在這裡做個聲明 我蕭淑慎在外面所有的行為或是事業都與梁軒安無關 同樣 梁軒安在外面所有的行為及人際交往 事業也與我蕭淑慎無關 梁軒安完全沒有靠蕭淑慎 蕭淑慎也沒有靠梁軒安 大家都是成年人 都該有著相對的成熟及責任感 我真的不想再聽到誰說 還不是因為是妳先生又或是還不是因為是你老婆 所以我才會怎樣又怎樣的 這對我蕭淑慎又或是梁軒安來說都是不公平的 因為 都會否定蕭淑慎或是梁軒安各自的努力 不管你們認不認同 又或是想要解讀成怎樣 我都沒有意見 所謂冤有頭債有主 以後不管是我蕭淑慎惹事 還是梁軒安亂整 誰搞事請找誰 誰很讚很棒就直接表揚當事者 我真的不想再聽到有人說 還不是因為是誰的老婆又因為是誰的先生 所以才會影響了什麼 就讓一切的紛紛擾擾止於這篇聲明 這是我的立場 也是我的底線 僅如此 謝謝大家 #聲明發了我不會有多的回應 #誰都不要來問我是不是發生什麼事 #只是這件事情困擾我太久 #我很好也沒有離婚 #只是不明白到底為什麼因為夫妻就要共同承擔個什麼鬼 #誰規定夫妻做什麼事對方一定都要知道 #至少在我的世界我很開放 #大家都一起努力吧

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