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具俊曄決定了！大S長眠地傳出在金寶山
大S(徐熙媛)在日本因流感猝逝，享年48歲，她離世至今已經超過1個月尚未下葬，而據「壹蘋新聞網」報導，大S老公具俊曄奔走數日，已經決定好愛妻的長眠地金寶山，一樣長眠於此的還有鄧麗君、李玟、高以翔及齊柏林等圈內人士。
這段期間大S下葬方式及時間點備受外界關注，小S原本希望照姊姊生前心願樹葬，但具俊曄希望未來能有個獨立空間憑弔愛妻，於是決定推翻先前的樹葬，具俊曄曾表明「還是希望日後能有一個隨時都能去探望熙媛的獨立空間，可以好好陪伴熙媛，所以在和家人討論後，決定重新選擇埋葬地點。」如今總算塵埃落定，大S可以入土為安，對此，S家人目前尚未有任何回應。
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