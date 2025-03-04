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「孤獨美食家」松重豐不是中風！親揭名字正確念法

聯合報／ 記者陳穎／即時報導
松重豐將在本周五第6度來台。圖／采昌提供
松重豐將在本周五第6度來台。圖／采昌提供

「五郎」松重豐魅力無法擋！他將為自編、自導、自演新片「電影版孤獨的美食家」訪台宣傳，上周開賣台北與台中共四場見面會門票之後，近1100張門票便在第一時間火速完售，再度見證他在台灣的超高人氣。

他將在本周五第6度訪台，並考量他名字中的「重」是破音字，有二聲與四聲念法，為求慎重起見，片商特別在跟松重豐視訊會議時求解正確念法，如今確定正音他名字中的「重」為二聲「ㄔㄨㄥˊ」原來竟是四聲念起來「太像某種疾病」，原因讓人點頭稱是。

此外，由於南韓是本片拍攝地點之一，讓松重豐在訪台之前，也抽空前往南韓進行一系列節目宣傳，尤其他跟片中飾演入境管理局審查官的演技派韓星劉宰明有精彩對手演出，一場餐桌戲，只見劉宰明眼巴巴看著松重豐大啖美食，逗趣模樣讓人為之莞爾。對於有機會演出本片，劉宰明更是感謝松重豐：「導演就像與我共事多年的同事一樣，積極吸收我的解釋與即興創意，讓我能自在地表現自己。」電影「電影版孤獨的美食家」3月14日在台上映。

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