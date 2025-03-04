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樂天又被爆還沒給錢！女孩憂心欠薪事件重演

聯合報／ 記者林怡秀／即時報導
樂天女孩全員合照。圖／樂天桃猿提供
樂天女孩全員合照。圖／樂天桃猿提供

樂天女孩年初剛宣布全新女孩陣容，迎接3月球季，不料近日竟又傳出欠薪危機，據「時報周刊CTWANT」報導，去年10月預購的「2025Rakuten Girls明信片桌曆」，預購結束至今將滿3個月，女孩們卻一毛錢都還沒收到，令人擔心欠薪事件再次重演。

「2025Rakuten Girls明信片桌曆」，原價750元、預購價699元，去年10月29日開始預購，銷售成績相當亮眼，但去年11月17日結束預購至今，拍攝桌曆的女孩們卻還沒收到錢，在女孩們的催促下，球團才給出桌曆的販售數字，但也不說何時才會付款，其實去年7月樂天才爆出欠薪事件，不少女孩的生活都受到影響，當時樂天表示因為合約進度問題導致付款延遲，款項已陸續匯入女孩帳戶中，事件才告一段落，不料現在桌曆欠款事件又再度上演。

樂天球團對此則回應「所有款項均嚴格按照既定流程處理。日曆銷售於2024年12月底結束，財務結算流程於2025年1月完成，相關明細亦已於2月提供予女孩們，並預計於3月進行撥款。」

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