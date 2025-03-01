唱的就是大S！S媽回憶愛女生前歌聲　深夜吐7字：他是騙子我是傻

大S（徐熙媛）今年2月2日於日本驟逝，S媽（黃春梅）喪女之痛，透過社群抒發思女之情，昨日（2/28）透過歌曲抒發思女之情，讓網友看了心疼，也留言安慰，希望她也要照顧好自己。

S媽昨日深夜於社群寫下「他是騙子-我是傻」，隨後分享歌曲連結，正是女兒大S生前為主演電視劇《泡沬之夏》所演唱的片尾曲〈鑽石〉，大S緩緩唱出「她是完美墔璨鑽石 她高貴 她美麗」、「她是無價的鑽石呀 我是不值錢的砂」，歌詞中「她是鑽石 我是砂」，似乎對應著S媽所寫下的7字。而這首歌詞就是出自《泡沬之夏》作者明曉溪與大S之手。

S媽聽著大S歌聲，網友還稱就連歌詞描述也宛如是形容大S。還有網友歌曲影片下方留言，坦言看電視劇時就很喜歡這首歌，她還會繼續長大，但「唱者的時間停止了」，也有人才發現大S唱的好又有才華。

此外，大S因《流星花園》女主角「杉菜」紅遍亞洲，但到角色與演員，網友直言：「杉菜不一定等於大S，但尹夏沫絕對是徐熙媛。」表示會永遠懷念大S的歌聲。

S媽28日深夜再於社群發文分享歌曲。圖／擷自臉書／黃春梅

S媽28日深夜再於社群發文分享歌曲。圖／擷自臉書／黃春梅

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