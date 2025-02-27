43歲「最美天然女星」自曝1年流產3次 首洩心聲

南韓女星韓佳人有「韓國最美天然美女」、「韓國最美麗素顏美女」的封號，20歲時拍攝韓亞航空的廣告出道，外型清純秀氣是無數人的理想情人，不過她卻選擇早早結婚，2005年便和同為演員的延正勳步入婚姻，男方還因此被調侃是「國民小偷」。近來她上節目談起婚姻生活，驚爆曾在一年內流產過三次。

韓佳人近日參加劉在錫的節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》，節目組昨（26）日釋出預告，劉在錫回憶起當年擔任韓佳人婚禮的主持人，韓佳人則笑說：「當時真的很亂，簡直是災難。我們倆跟記者們同時一起進入婚禮現場，當時根本看不清路。」一旁劉在錫邊拍手邊笑。

韓佳人回憶起當初的婚禮現場，直言像一場災難。圖/摘自유 퀴즈 온 더 튜브YT

此外，韓佳人更自曝婚後求子路相當艱辛，坦言曾一年流產過三次：「（流產）那一年冬天，我再次懷孕，但同樣的情況發生了，我在同樣的懷孕週數再次流產。那一年我流產了三次。那時候真的非常崩潰。」據悉，韓佳人於2014年曾公開懷孕喜訊，不料後來卻傳出流產消息，事隔多年她才揭露內幕；她與延政勳在2016年產下女兒，2019年順利產下兒子。

近日諧星李秀智模仿「江南媽媽」在韓國引起不少騷動，影片公開後，有些江南區大峙洞媽媽感到受傷，紛紛在二手網站出售M牌羽絨服；而有網友發現，韓佳人去年10月曾拍攝接送小孩上補習班的影片，這次的風波卻悄悄消失，對此製作組則回應，影片底下有網友針對韓佳人小孩的惡意留言，已將影片設為非公開。

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