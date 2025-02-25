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恭喜！《藍調》「英希」鄭恩惠宣布結婚 羞曝相戀過程：歐巴先告白
在韓劇《我們的藍調時光》中飾演韓志旼姐姐「英希」的韓籍知名心智障礙藝術家鄭恩惠（정은혜，Grace），近日宣布將於5月結婚，男方是職場同事，對方在去年2月開始對她表現好感，近來向她告白。
鄭恩惠近日在YouTube頻道《Off the Q》中透露，去年2月在為發展障礙者提供工作機會的空間遇到未婚夫趙英南，當時英南便對她表現好感。被問及是誰先告白？她則稱是男方，「是歐巴先告白的，他說我很好，突然問道：『恩惠作家，你能和我結婚嗎？』聽到那句話，我就覺得特別開心，因為我也是愛著他。」兩人交往了一年後決定結婚。有趣的是，訪問時被問到「聽說是恩惠作家先給了便條紙」，鄭恩惠則害羞笑說：「我不記得了，不知道。」
鄭恩惠透露，近期雙方家長已見過面，並計畫在今年夏天邀請發展障礙朋友及親友舉辦訂婚儀式。消息一出，引來大批網友留言獻上祝福，「恩惠，我也希望你有一個幸福的家庭。」、「當我看到恩惠的時候，我就能放下腦海中的許多想法。恩惠，和英南一起開心快樂吧」、「第一次聽恩惠的故事，好感動啊~覺得你父母很偉大，把你培養成畫畫的天賦~」、「當我看到恩惠的照片時，一種幸福的感覺在我心中蔓延開來」、「恩惠這麼聰明，一定會過得幸福！」。
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