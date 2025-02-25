消失演藝圈10年！「師奶殺手」裴勇浚低調捐30億 鬆口揭內幕

「師奶殺手」裴勇浚過去因《情定大飯店》、《冬季戀歌》等戲劇在亞洲爆紅，後來成立經紀公司Keyeast，他於2011年客串演出《Dream High》後便淡出演藝圈，2015年與女星朴秀真結婚，目前育有一對子女，後來定居於夏威夷。近來傳出他低調捐款韓幣30億元（台幣約7千5百萬元）給南韓延世大學醫院，消息一出引發熱議。

裴勇浚這幾天先是被韓國媒體爆料指出，他捐款給小孩所就讀的夏威夷某間私立學校，根據學校2023~2024年的捐款名單顯示，他們夫妻倆捐款在1萬美元至2萬4999美元內的「Fellows」等級（約韓幣3600萬、台幣81.7萬元內）。

近日接著傳出，其實裴勇浚早在去年12月便低調捐款30億韓元（台幣約7千5百萬元）給延世醫療中心。據韓媒報導，其實捐款消息早在去年院內出版的刊物中宣布，當時裴勇浚更透露捐款動機，「儘管醫療界現處於困難的狀況，仍希望醫療機構持續地發展並引領未來醫學，抱著讓醫學界能夠更成長的心意而決定捐款。」他進一步表示：「希望這筆捐款金成為用於醫療機構發展的基石，包含幫助低收入戶的青少年以及嬰幼兒，真心盼可以打造健康的世界。」

裴勇浚、朴秀真於2015年結婚後便相當低調，2018年傳出裴勇浚創立了14年的經紀公司將被KEYEAST被「SM娛樂」收購，當時有記者爆料，稱公司內金秀賢、金賢重與老婆朴秀真三人是主因。當時金秀賢去當兵，公司頓時損失了重要的經濟來源，而金賢重與前女友的紛爭不斷，加上老婆朴秀真懷孕時被爆出在醫院獲得特殊待遇，引起不少爭論，才會讓他決定出售努力經營多年的經紀公司。

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