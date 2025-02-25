快訊

經典賽／守住生死戰！中華隊4投鎖住西班牙 2026正賽我們來了

雄檢抗告成功！林岱樺涉貪案 胞弟、弟媳3人更裁收押禁見

水泥襲擊！桃園中壢青埔新建案 疑灌模崩塌30車遭殃

聽新聞
0:00 / 0:00

劉德華疑遭神棍下降頭！白龍王幫化解 王晶揭驚悚內幕

噓！星聞／ 編輯三月兔／綜合報導
劉德華。圖／台灣映藝提供
劉德華。圖／台灣映藝提供

導演王晶最近開設Youtube頻道「王晶笑看江湖」，常在頻道中爆料大咖的八卦，先前曾提到與周星馳的恩怨，而這次則是分享劉德華遭下降頭的故事。

王晶透露，過去曾有個自稱有特異功能的人造訪香港，當時在馬會吹噓功力很厲害，陳百祥聽完則說「你那麼厲害，不如你說這場誰贏」，對方選了一匹馬的號碼，最後那匹馬只跑了第13名。

不料，後來這個人卻跑去找劉德華，但劉德華並沒有理會，對方則輾轉找上劉德華的母親說：「劉德華的運不太好，要給他戴一些東西抵禦一下」，要劉媽媽給劉德華戴上腳環，後來劉德華果真戴了腳環，但隔沒幾天就恰巧與白龍王會面。

劉德華當時見了白龍王時，白龍王指叫他過去，並剪了一搓頭髮要他扔掉，還問劉德華是否有戴腳環，要他把腳環也扔掉，劉德華好奇追問原因，白龍王則表示：「我幫你解了降頭」。王晶也強調，「這個不知道是不是真的，是他說出來我聽到」，並要大家當成傳說聽聽就好，「但真的聽過有這樣的事情」。

＊此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。＊

編輯推薦

延伸閱讀

唐氏症女星宣布5月結婚！ 羞曝相戀過程：歐巴先告白

具俊曄「珍藏1物23年」婚後歸還大S！電梯自拍原因逼哭網友

財產超過數十億！69歲男星宣告「不讓小孩繼承」：全捐給國家

好友大S驟逝！阿雅「落淚硬擠笑容」首洩心聲 一席話惹鼻酸

相關新聞

劉德華疑遭神棍下降頭！白龍王幫化解 王晶揭驚悚內幕

導演王晶最近開設Youtube頻道「王晶笑看江湖」，常在頻道中爆料大咖的八卦，先前曾提到與周星馳的恩怨，而這次則是分享劉德華遭下降頭的故事。

恭喜！《藍調》「英希」鄭恩惠宣布結婚 羞曝相戀過程：歐巴先告白

在韓劇《我們的藍調時光》中飾演韓志旼姐姐「英希」的韓籍知名心智障礙藝術家鄭恩惠（정은혜，Grace），近日宣布將於5月結婚，男方是職場同事，對方在去年2月開始對她表現好感，近來向她告白。

消失演藝圈10年！「師奶殺手」裴勇浚低調捐30億 鬆口揭內幕

「師奶殺手」裴勇浚過去因《情定大飯店》、《冬季戀歌》等戲劇在亞洲爆紅，後來成立經紀公司Keyeast，他於2011年客串演出《Dream High》後便淡出演藝圈，2015年與女星朴秀真結婚，目前育有一對子女，後來定居於夏威夷。近來傳出他低調捐款韓幣30億元（台幣約7千5百萬元）給南韓延世大學醫院，消息一出引發熱議。

周遊盛世美顏出土！台語經典片重映：年輕的我很美

國家電影及視聽文化中心數位修復，兩部於1966年遠赴沖繩拍攝的經典台語片「琉球之戀」與「夕陽西下」在闊別近一甲子後，前天...

《哪吒2》票房太威！周星馳跳針喊要看　曬主角扮相：入場配置已準備好

中國電影《哪吒2》《哪吒2》（哪吒之魔童鬧海）票房持續攀升...

劉若英慟別至親「慢慢失去溫度、沒了回應」：誰能告訴我哀傷怎麼節制？

劉若英21日晚間於社群發文：「『節哀』？誰能告訴我哀傷怎麼節制？」，透露摯愛的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。