劉德華疑遭神棍下降頭！白龍王幫化解 王晶揭驚悚內幕

導演王晶最近開設Youtube頻道「王晶笑看江湖」，常在頻道中爆料大咖的八卦，先前曾提到與周星馳的恩怨，而這次則是分享劉德華遭下降頭的故事。

王晶透露，過去曾有個自稱有特異功能的人造訪香港，當時在馬會吹噓功力很厲害，陳百祥聽完則說「你那麼厲害，不如你說這場誰贏」，對方選了一匹馬的號碼，最後那匹馬只跑了第13名。

不料，後來這個人卻跑去找劉德華，但劉德華並沒有理會，對方則輾轉找上劉德華的母親說：「劉德華的運不太好，要給他戴一些東西抵禦一下」，要劉媽媽給劉德華戴上腳環，後來劉德華果真戴了腳環，但隔沒幾天就恰巧與白龍王會面。

劉德華當時見了白龍王時，白龍王指叫他過去，並剪了一搓頭髮要他扔掉，還問劉德華是否有戴腳環，要他把腳環也扔掉，劉德華好奇追問原因，白龍王則表示：「我幫你解了降頭」。王晶也強調，「這個不知道是不是真的，是他說出來我聽到」，並要大家當成傳說聽聽就好，「但真的聽過有這樣的事情」。

＊此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。＊

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