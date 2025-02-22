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《哪吒2》票房太威！周星馳跳針喊要看 曬主角扮相：入場配置已準備好
中國電影《哪吒2》《哪吒2》（哪吒之魔童鬧海）票房持續攀升，全球票房突破10億美元，「星爺」周星馳也在社群喊話「我要看哪吒2」。
周星情人節當天在社群表示22日《哪吒2》就在香港上映，他曬出「哪吒」裝扮，直呼「入場嘅（的）基本配置，我都已經準備好」，並跳針喊：「我要睇（看）哪吒2」。
網友表看了也開心表示星爺也支持《哪吒2》，表示電影中就有不少周星馳電影的梗，網友還指出《哪吒2》導演餃子就是星爺粉絲，肯定很開心被偶像肯定。
2022年開通IG，偶爾分享生活趣事，與其他藝人合照，常帶給網友驚喜，過往曾同框周董（周杰倫）、五月天、JJ林俊杰韓國影帝宋康昊等明星，不過近一年來曬照多未露正面，近來公開「哪吒」扮相也僅以背影現身。
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