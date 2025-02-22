劉若英慟別至親「慢慢失去溫度、沒了回應」：誰能告訴我哀傷怎麼節制？
劉若英21日晚間於社群發文：「『節哀』？誰能告訴我哀傷怎麼節制？」，透露摯愛的祖母離世了。
劉若英曬出和祖母合照，寫下：「曾經在老家紅門裡面住的人，真的只剩我了。那個家，我再喊「我回來了」也沒人會回應我了。那個家沒有了。屬於那個家的我沒有了。」讓人深深感受她面對至親離世的感傷。
她分享兒時和祖母在一起的時光，祖孫倆會一起窩在沙發，祖母會哼著音調哄她睡覺，而告別的那晚，她也哼著同樣音調，就如小時候祖母哄睡一樣拍拍她，並在那晚感受祖母在她手心裡慢慢失去溫度、沒了回應。
劉若英透露當時她跪下磕頭對祖母說「婆婆謝謝妳」。那晚，她沒哭，她說：「不是因為我準備好她的離開。是我有一塊卡住了。是傷心都沒有準備好。」
她問「哀傷怎麼節制？」，也自答：「也許『節哀』是要我慢慢的悲哀⋯哀傷很久⋯」，文末感謝給予幫助，為祖母祈福的網友。網友留言安慰，也紛紛表示「想念就盡情的想念」、「真的難過就該好好難過」、「婆婆只是換個方式陪在你身邊」、「愛，永遠都在，只是換了一種方式存在」。
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