宋羽葤揭「3次造謠」還被小優PUA：忍無可忍　曝Sandy也遇過

宋羽葤21日深夜發文，直說：「已經忍耐很久了，這次忍無可忍。」吐露與瓜哥（胡瓜）關係被造謠3次，直到這次終於讓她知道造謠者是誰。

宋羽葤表示第一次被「憑空捏造瓜哥的新聞」，她未追究，第二次被造謠「羽葤的車是瓜哥送的」，她又忍下來，然後又出現「羽葤是靠關係才得到佛教節目的主持棒」新謠言。宋羽葤表示已忍無可忍，直問：「為什麼要逼受害者到退無可退的地步，還要二次、三次、無數次傷害」，並批：「裝可憐博取同情。混淆焦點，好像加害人才是被害人？！」

宋羽葤文中提及玥熹，感謝玥熹在被小優誤會後有親自向她求證，她也提醒玥熹小心，「優現在髒水會亂潑」。宋羽葤也謝謝憲哥在聽到傳言時也求證於她，甚至告訴她Sandy也遇到一樣的事，並稱「世界上還是有法律的」。

宋羽葤透露，其實她主動聯繫小優，一個半小時的電話，小優一下低聲下氣，一下子安撫開導想四兩撥千斤，「後來見我不為所動，只想實事求是，最後直接情緒爆炸情勒PUA我！」宋羽葤表示，她想要的就一個答案，就是是小優聽他人說再傳謠言，抑或小優自己造謠的，只對方承認或供出來源她便不再追究，但小優既不說來源也不承認是自己亂說的，之後還自爆帶風向轉移焦點。

宋羽葤直言：「或許我可能這輩子都不會原諒她。」她表示會保留法律追訴權。而「苦主」之一的玥熹也現身留言區，直言：「她再繼續亂說，我會拿出證據的。我對她真的已經夠友善了。」

小優日前爆出在外八卦胡瓜與宋羽葤，惹怒老闆被解約，事後小優道歉稱「被閨密出賣」，雖未指明道姓，但被影射的女星玥熹直接跳出來反擊，喊話小優「別裝受害者」，昔日「苦主」吐露被小優大嘴巴牽連的事蹟也再被翻出。而這次事件苦主宋羽葤日前受訪時透露憲哥（吳宗憲）有與她聯繫並要她可以直接提告，她「準備蒐證」。21日深夜再發文表示其實已經忍了3次，這次一次說清楚，之後不再討論。

宋羽葤。圖／本報資料照

宋羽葤21日深夜發文。圖／擷自IG／bastet1102_1102

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