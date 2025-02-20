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財產超過數十億！69歲男星宣告「不讓小孩繼承」：全捐給國家

噓！星聞／ 編輯三月兔／綜合報導
圖／摘自日媒
圖／摘自日媒

日本知名搞笑藝人兼主持人明石家秋刀魚闖蕩演藝圈逾50年，外傳身家財產超過數十億日幣；近日他上節目提起自己的巨額財產，竟語出驚人表示將捐給國家，讓在場來賓都嚇了一大跳！

69歲明石家秋刀魚近日在節目《超人氣法律諮詢事務所 》（行列のできる相談所）中談起財產的分配計畫。節目中，製作單位列舉他的財產項目，包含名車、名錶、澳洲房產等等，有來賓好奇問他是否會將這些財產留給兒女？他則幽默回答：「不是這樣啦！要想著『明天該怎麼辦？』這樣的人生才有趣啊！」他認為，「每天煩惱『明天該怎麼辦？』然後熬過去，最後再喊一句『活著了！』，這才是我的動力來源啊！」

不過，有來賓問說若孩子主張想繼承該怎辦？明石家秋刀魚則非常有自信地回說：「我女兒不會說這種話！」還稱已經決定將遺產全部捐給國家，如此才不會造成糾紛。對此，節目現場有律師向他提醒，日本有保障繼承人最低繼承權的法律，他聽完急著要節目組別播這一段，「這段能不能不要播啊！要是二千翔和IMALU學會了，那該怎麼辦啦！」

事實上，明石家秋刀魚去年參加節目《春一番！笑売繁盛》就曾透露，目前錢主要都花在與聚餐、打高爾夫球，並強調財產不會留給兒子與女兒，認為這樣會使他們的人生沒有意義，希望他們也能享受藝人那種「活在當下」的生活態度。

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