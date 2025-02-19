小優「在很冷的地方情緒失控」哭到眼腫 滑雪平復心情謝網友溫暖鼓勵
小優近日爆因碎嘴胡瓜八卦被被公司提前解約，她事後發文表示已向瓜哥道歉，也向羽葤解釋，並稱是「被閨密出賣」，接著她話鋒一轉提到對方同為圈內人，感嘆自己太容易相信他人，自我提醒未來要謹言慎行，慎選朋友。
小優發文解釋，隨後公開自己哽咽說道「我真的很愛我的工作」，直呼「很難過」的影片，文字還打上「在很冷的地方情緒失控」，顯然人身在國外，仍看到自身新聞心情受影響。而今（19）日，小優透露一早醒來眼睛好腫，但看到大家給她的鼓勵讓她覺得很溫暖，隨後再分享戶外雪景，表示滑雪讓她心情平靜，再次感謝網友給她鼓勵：「謝謝給一個人傳給我的訊息，我都有看到！謝謝你們的鼓勵。」
此外，在小優發文稱是被閨密出賣後，女星玥熹發文開撕小優，她表示自己敢做敢當，要小優別亂造謠，要說就大方點名，並要小優「別用哭博取同情、不要再裝受害者」。
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