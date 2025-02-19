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陳曉、陳妍希離婚上熱搜的是她！ 同橋段4年前已上演
陳曉和陳妍希昨天認了離婚，其中陳曉舊愛趙麗穎被衝上熱搜；4年前趙麗穎宣布跟馮紹峰離婚，討論區都在Cue陳曉，不少網友拱兩人都離了乾脆復合，但也有理智者稱這段是「孽緣」，畢竟陳曉從未認過趙麗穎，千萬別再回頭。
陳曉和趙麗穎從默默無名開始，一路合作5部電視劇「陸貞傳奇」、「宮鎖沈春」、「宮鎖珠簾」、「神鵰俠侶」、「雲中歌」，其中一部「神鵰俠侶」趙麗穎客串穆念慈，剛好還是陳曉和陳妍希的定情作。
陳趙合作後陷入熱戀，片場被目擊他牽著她手深情藏不住，連製作人于正都曾發文暗喻：「男孩和女孩因為一齣戲而結緣，然後又一起演了男女主角產生感情，女孩很愛男孩，但他覺得快窒息了，女孩愈來愈紅，男孩想證明自己卻始終停留在原地，然後不告而別分了手。」接著提到女孩跟男孩各自結了婚，某日男孩喝醉酒，告訴共同好友，他心裡始終愛著這個女孩，但那時年紀太小太任性。
雖未指名道姓，但全世界都自動套入趙麗穎和陳曉，以致於即便兩人各自婚嫁，一離婚，就上熱搜，瞎傳復合也不在少數。只是陳曉在認識陳妍希後，全盤否認過去跟趙麗穎的一切，更直言都是炒作，他只能配合宣傳，而當陳妍希的緋聞傳出後，他卻二話不說就認愛，差異極大。如今兩人名字又上了熱搜，如同剪不斷理還亂的孽緣。
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