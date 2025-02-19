網紅驚爆車禍驟逝！出事前2小時才直播「年僅26歲」

大陸河北知名網紅王子墨，18日凌晨5點多，因發生嚴重的交通事故不幸去世，得年26歲。據唐山市灤南縣殯儀館確認，王子墨的遺體已經送到此處。他在出事前2小時還直播，沒想到就此天人永隔。

王子墨很有人氣，在多個社交平台上有大量粉絲，特別是在快手和抖音平台上擁有數十萬粉絲。他經常在直播中推廣唐山方言，深受許多人的喜愛和支持。

事故發生在他坐在副駕駛位置上，由一名女性駕駛員駕駛的車輛中，由於未能及時避讓一輛大貨車，導致嚴重撞擊。王子墨當時喝了酒，而駕車的女孩並未飲酒。事故發生後，王子墨被送往醫院救治，但最終不幸身亡。

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