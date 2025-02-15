男星驚傳家中過世！再11天就要過生日　親友哀痛證死訊

美國歌手兼演員吉恩·格羅夫·艾倫 (Gene 'Groove' Allen)驚傳在家中過世，享年63歲，讓家人傷心不已。他一直都很有活力並帶給親友正能量，而且2月26就要過生日，家人已證實死訊，但並未公開死因。

吉恩·格羅夫·艾倫演出過多部電影，1990年的喜劇「家庭聚會」及其續集，1992年，他與艾迪墨菲一起出演了電影「花心大少闖情關」 (Boomerang)，片中扮演一名街頭攝影師，人氣也更旺。 電影生涯結束後，艾倫也做了許多配音工作和電台演出。

艾倫正在忙著音樂工作，手上正位了「Bring Back The Party」的EP做最後的收尾工作，日前也還正常演出，突然過去讓粉絲和家人都難以接受。

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