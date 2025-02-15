男星驚傳家中過世！再11天就要過生日 親友哀痛證死訊
美國歌手兼演員吉恩·格羅夫·艾倫 (Gene 'Groove' Allen)驚傳在家中過世，享年63歲，讓家人傷心不已。他一直都很有活力並帶給親友正能量，而且2月26就要過生日，家人已證實死訊，但並未公開死因。
吉恩·格羅夫·艾倫演出過多部電影，1990年的喜劇「家庭聚會」及其續集，1992年，他與艾迪墨菲一起出演了電影「花心大少闖情關」 (Boomerang)，片中扮演一名街頭攝影師，人氣也更旺。 電影生涯結束後，艾倫也做了許多配音工作和電台演出。
艾倫正在忙著音樂工作，手上正位了「Bring Back The Party」的EP做最後的收尾工作，日前也還正常演出，突然過去讓粉絲和家人都難以接受。
更多推薦
▪大S追思會落幕！小S心痛發文「代表徐家致謝」
▪九把刀路邊等人 遭婦人怨毒眼神直盯：瞬間頭皮發麻
▪當過小三不能「就位」？女星積極宣傳全被刪 劈腿男星仍在
▪高凌風女兒結婚了！喜嫁艾美獎導演「正式成為楊太太」
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言