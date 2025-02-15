快訊

漢翔麻煩大了？勇鷹高教機發動機故障 她批空軍「螺絲掉滿地」

王力宏曝最新喜訊！ 情人節深夜告白了

人潮塞爆…台灣燈會交通近乎癱瘓 機捷出站至少要半小時

男星驚傳家中過世！再11天就要過生日　親友哀痛證死訊

聯合報／ 記者陳穎／即時報導
吉恩·格羅夫·艾倫驚傳過世，享年63歲。圖／摘自IG
吉恩·格羅夫·艾倫驚傳過世，享年63歲。圖／摘自IG

美國歌手兼演員吉恩·格羅夫·艾倫 (Gene 'Groove' Allen)驚傳在家中過世，享年63歲，讓家人傷心不已。他一直都很有活力並帶給親友正能量，而且2月26就要過生日，家人已證實死訊，但並未公開死因。

吉恩·格羅夫·艾倫演出過多部電影，1990年的喜劇「家庭聚會」及其續集，1992年，他與艾迪墨菲一起出演了電影「花心大少闖情關」 (Boomerang)，片中扮演一名街頭攝影師，人氣也更旺。 電影生涯結束後，艾倫也做了許多配音工作和電台演出。

艾倫正在忙著音樂工作，手上正位了「Bring Back The Party」的EP做最後的收尾工作，日前也還正常演出，突然過去讓粉絲和家人都難以接受。

編輯推薦

相關新聞

男星驚傳家中過世！再11天就要過生日　親友哀痛證死訊

美國歌手兼演員吉恩·格羅夫·艾倫 (Gene 'Groove' Allen)驚傳在家中過世，享年63歲，讓家人傷心不已。...

金馬奇幻影展主視覺公開！新銳插畫家結合童趣塔羅牌

2025金馬奇幻影展今日公開主視覺，由新生代知名插畫家徐世賢（Nic Hsu）繪製。以溫暖中帶有童趣風情的手繪插畫，上演...

金宇彬、申敏兒驚爆情變？男神帶嫩妹度假　公司回應了

南韓演藝圈著名高顏值情侶申敏兒（另譯：新慜娥／신민아）與金宇彬在2015年因拍攝廣告結緣，相戀至今已低調交往邁入10年。...

大S驟逝觸發「集體性悲傷」 網點出6原因：如失去親友

大S驟逝讓許多人至今難以置信，無論演藝圈、粉絲，甚至平日鮮少關注大小S的網友都透過各種社群如微博、臉書、IG、小紅書、T...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。