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金馬奇幻影展主視覺公開！新銳插畫家結合童趣塔羅牌

聯合報／ 記者陳穎／即時報導
2025金馬奇幻影展公布主視覺。圖／金馬執委會提供
2025金馬奇幻影展公布主視覺。圖／金馬執委會提供

2025金馬奇幻影展今日公開主視覺，由新生代知名插畫家徐世賢（Nic Hsu）繪製。以溫暖中帶有童趣風情的手繪插畫，上演一齣「金馬的魔幻旅程」。徐世賢表示：「畫中姿態各異的馬，就像身處不同人生情境的人們，想要藉此告訴觀眾，我們都是自己生命奇幻旅程的主角。變革不斷的新世界中，無論身在何處，只要向前，終能走向太陽高掛的藍天。」

畢業於英國皇家藝術學院的徐世賢，曾獲指標性的英國世界插畫獎（WIA）圖書類新銳首獎。近年參與多場國際藝術展覽，在當代插畫領域嶄露頭角。首度操刀奇幻影展主視覺，他以童話般細膩、又不失生活感的手繪風格，結合太陽、火焰、聖杯等塔羅牌的經典視覺元素，打造六種造型獨特的「奇幻馬」，展開蛻變之旅。

描繪起初獨自負重前行的馬，路上先後遇見了魔術師與戀人。旅途中難免為憤怒情緒左右，卻也成功在自我療癒後尋回方向，奔向藍天與太陽所在的嶄新世界。神祕基調中又充滿希望的細膩圖像，不僅帶領觀眾身歷其境，更為即將展開的奇幻影展，留下無限遐想。2025年金馬奇幻影展將於4月11日至20日展開，選片指南將在3月28日舉辦，並於3月30日正式開賣。

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2025金馬奇幻影展主視覺由插畫家徐世賢繪製。圖／金馬執委會提供
2025金馬奇幻影展主視覺由插畫家徐世賢繪製。圖／金馬執委會提供

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