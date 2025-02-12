金宇彬、申敏兒驚爆情變？男神帶嫩妹度假 公司回應了
南韓演藝圈著名高顏值情侶申敏兒（另譯：新慜娥／신민아）與金宇彬在2015年因拍攝廣告結緣，相戀至今已低調交往邁入10年。2017年金宇彬被診斷患上鼻咽癌時，申敏兒也一直陪在他身邊照顧他，貼心舉動讓網友感動不已。
近日網傳金宇彬正在澳洲度假，帶著一名女子約會，一開始也以為是申敏兒一起去澳洲度假，沒想到有網友直言：「那個女生不是申敏兒！」一度盛傳兩人情變，兩人所屬公司AMM娛樂12日向「startoday」表示：「當事人是金宇彬的妹妹，他目前正在和家人旅行。」
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