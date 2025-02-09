大S驟逝觸發「集體性悲傷」 網點出6原因：如失去親友

聯合報／ 記者陳慧貞／即時報導
大Ｓ(右)、小Ｓ姊妹情深。圖／本報資料照
大Ｓ(右)、小Ｓ姊妹情深。圖／本報資料照

大S驟逝讓許多人至今難以置信，無論演藝圈、粉絲，甚至平日鮮少關注大小S的網友都透過各種社群如微博、臉書、IG、小紅書、Threads發悼文，至今YT頻道更時不時出現姊妹自出道以來參與綜藝節目的各項影片剪輯，懷念大S的一顰一笑、金句連連，觸動民眾陷入「集體性悲傷」，為此有網友分析原因「像失去親友一般」。

大S的香消玉殞震驚各界，觸動民眾集體性悲傷，不少網友為此感到錯愕悲傷，有網友留言：「莫名地哭了，眼淚不由自主流下」，更有許多對演藝圈不熟悉的網友，得知消息也都覺得難過，感嘆生命的脆弱，大Ｓ與具俊曄的相隔20年跨時空、跨國度的姻緣，卻終結在生命的消逝，情深緣淺讓更多人惋惜。

對此，有名為「洛溪情感療癒」的網友在小紅書發文提出6點大眾對大S的離世感到悲傷的原因，其中大小S深厚姊妹情，令民眾不由自主代入失去親友的痛苦，大S因流感併發肺炎驟逝，引發民眾對健康的擔憂，相關訊息鋪天蓋地的報導與討論，也牽動大眾情緒，大S的突然離世，也令人感嘆生命無常，種種原因讓原PO也呼籲，大家可以適時的悲傷哀悼，但「也要警惕不要無意間陷入集體性悲傷。保護自己的能量，健康最重要」。

具俊曄和大S重逢僅三年。圖/摘自IG
具俊曄和大S重逢僅三年。圖/摘自IG

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