資深國民歌手驚爆身亡！前幾天喊 「不舒服」憾救不回

韓國資深歌手宋大琯（송대관）多年來深受慢性病所苦，今（7）傳出離世消息，享壽78歲。

宋大琯是韓國歌壇的重要人物，1975年憑藉歌曲「太陽升起的日子」（해뜰날）一炮而紅，並迎來巔峰時期，之後推出「因為情」（정 때문에）、「一張車票」（차표 한 장）、「大聲砰砰」（큰 소리 뻥뻥）、「故鄉在南方」（고향이 남쪽이랬지）等多首膾炙人口的熱門歌曲，成為國民歌手。他在1998年推出「四拍子」（네 박자），2004年推出「流行歌」（유행가），皆成為國民級的熱門金曲。

宋大琯近年來受慢性病折磨，接受3次手術但並未好轉，但他雖然身體狀況不佳，仍努力康復，並且非常努力地運動，友人曾勸他不要勉強自己工作，他回「你還不了解我嗎」，朋友受訪時落淚表示他是一位真正熱愛舞台的人。

宋大琯前幾天就一直對身邊人說身體不舒服，7日凌晨心臟劇痛送醫，但仍不治身亡，韓媒指出死因為心肌梗塞，靈堂將設於首爾大學醫院殯儀館。

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