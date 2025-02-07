SJ利特悼大S！韓網看具俊曄聲明太感動「怒罵汪小菲」

Super Junior隊長利特6日深夜於Instagram限時動態上傳具俊曄和大S的合照，藉此表達哀悼之意。面對前輩具俊曄痛失愛妻，許多演藝圈友人都非常遺憾，又怕此時關心會打擾具俊曄，只能用自己的方式致意。

具俊曄的聲明也在韓網發酵，感動無數網友，群起痛批汪小菲「不是人」、「垃圾前夫」。更多人留言鼓勵具俊曄，希望他能熬過傷痛，不要被痛苦擊垮。

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