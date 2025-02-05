聽新聞
0:00 / 0:00
不捨大S猝逝！詹雅雯淚曝2約定 崩潰「該走的是我」
大S病逝震驚各界，圈內好友紛紛透過社群哀悼，而她生前喊話要朝聖詹雅雯下一場演唱會，如今天人永隔，詹雅雯第一時間難以置信，Po出全黑圖，昨悲痛發文：「怎麼樣的文字都無法形容我現在的心情，在我心中充滿正能量，勇敢、滿心善良、純、真、愛的天使…離開了。」
詹雅雯左腦萎縮患有帕金森氏症，又受無法自行分泌口水的罕見疾病所苦，近年因長腦動脈瘤數度動刀，前年準備進行第3次腦部手術，具俊曄、大S夫婦以及小S特別送上祝福花籃，大S在卡片上寫著：「親愛的雅雯好，無意間看到妳生病的消息，就忍不住的一直關心，我想這就是緣分。相信妳一定很辛苦，但是我一直在心裡為妳禱告！無論未來如何，我們最後還是會相遇。佩服妳的勇氣！欣賞妳的才華！願妳無懼、戰勝病痛！下次的演唱會我一定要去！辛苦了，加油！」
無奈願望還來不及實現，詹雅雯想起大S說要帶老公、小S跟她一起吃飯，還有演唱會之約，「我們都還沒有完成…你就這樣走了…我的心痛死了」。她說一路好走這句話說得簡單，但內心痛苦難以言喻，崩潰表示「該走的是我，不應該是這麼年輕的你（妳），我不想面對這個事實，告訴自己，這只是一場夢…是夢！人生就是一場夢」，情緒相當低落。
更多推薦
▪帶大S回家了！具俊曄砸百萬搭包機 1小時要價36萬
▪大S骨灰放家中！小S醫院哭癱 以淚洗面精神狀態令人憂
▪大S骨灰返台直接送回家 傳汪小菲驅車500公尺弔唁
▪永遠的48歲！大S生前最討厭這節日 曾出手警告小S
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言