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大S流感併發肺炎猝死 黃立民：「真的少見」運氣非常不好

經典賽／36人參與集訓！本土、旅外戰將力拚28人正選

她連2年抽中汽車頭獎…內埔年街遭疑黑箱 鄉公所主秘：真的很邪門

小S證實大S死訊！流感併發肺炎病逝 享年48歲

聯合報／ 記者林怡秀／即時報導

臉書粉絲專頁「日本旅人 旅遊 購物美食情報」2日發文，寫下「台灣有位大明星過世，稍後會有官方公佈，48歲，日本流感急病」，種種線索讓網友聯想到大S(徐熙媛)，剛小S透過訊息證實死訊：「謝謝大家的關心！新年期間，我們全家來日本旅遊，我最親愛善良的姊姊熙媛，因得了流感併發肺炎，不幸地離開了我們。感恩這輩子能成為她的姊妹，彼此照顧、相伴，我會永遠感激她、懷念她！珊～一路好走！永遠愛你 together remember forever。」

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