女歌手公開揭童年「遭親舅多次猥褻」　多年後對方竟稱不記得

中國網路歌手李雨霏初二時自曝童年遭到大舅猥褻，一直未對外公開，但今年收到大舅拜年的訊息，她回覆對方自己仍沒有忘記以前的事，但是大舅竟稱不記得，讓她感到很憤怒，因此才會拍下這段影片。

李雨霏透露自己剛上小學時，大舅會親吻她的嘴，而且是伸出舌頭，甚至還會對她做出更多猥褻的行為，後來她將此事告訴媽媽，這讓媽媽非常生氣，不過苦於沒有證據，而李雨霏從小是外婆外公幫忙帶大的，大舅又是外公外婆最擔心的人，所以她沒有對外婆說過，而她也已很長時間沒有跟大舅聯絡過。

直到今年大舅傳來的拜年訊息，她就寫一段長文回覆，提醒對方自己沒有忘記以前他對自己做過的事，沒想到大舅卻稱不記得有做過這些行為。這讓她大感憤怒，再加上近來大舅給媽媽添了許多麻煩，所以她鼓起勇氣拍影片，公開揭露這段童年不堪的往事。

影片公開後，有不少有相同遭遇的女生留言「從前我以為這是我的秘密，最後才知道這是所有女生的秘密」、「天呐！每個女孩都是房思琪」、「我以為小時候被性騷擾是我的秘密，後來發現是女性共同的秘密」。