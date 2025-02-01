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美國小飛機墜毀費城！爆炸起火釀至少6死 恐怖瞬間畫面曝光

張蘭過年穿10年舊衣！汪小菲送百萬洋裝　網笑：像壽衣

聯合報／ 記者陳穎／即時報導
張蘭過年期間穿上兒子買的百萬洋裝。圖／摘自微博
張蘭過年期間穿上兒子買的百萬洋裝。圖／摘自微博

中國商人汪小菲和前妻「大S」徐熙媛2021年結束11年婚姻關係，去年5月再婚台灣網紅「Mandy」馬筱梅，過去曾在台灣開餐廳的汪小菲，被爆將重返台灣開餐廳，今年就會再度投入餐飲市場。

汪小菲的媽媽張蘭也堪稱是直播帶貨女王，過年更大秀自己的收藏美衣，她直接穿在身上，開心說：「這是兒子買給我的，一件要28萬人民幣（約127萬元台幣），雖然已經10年，但我還是很常拿出來穿，是名師的作品，上面的金線都是真金。」網友大讚「很好看」、「很適合」、「穿10年很值得了」，但也有人不留情批「很像壽衣」。

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